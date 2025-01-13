Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

В границах Старой Москвы по итогам 1–10 января 2025 года дешевле всего снять квартиру в Братеево на юге. Средняя цена аренды в этом районе составляет 56 300 рублей в месяц, сообщили по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса Яндекс Аренда.

Второе место в рейтинге локаций с наиболее бюджетными вариантами жилья заняли районы Косино-Ухтомский на востоке и Бирюлево Западное на юге. Медианная ставка долгосрочной аренды в каждом из них составила 58 100 рублей в месяц. Третью позицию тоже разделили два района — восточное Новокосино и юго-восточная Некрасовка. Медианная стоимость долгосрочной аренды в этих локациях в первую декаду января 2025 года составляет 59 100 рублей в месяц.

Кроме того, доступная аренда жилья фиксируется в восточных районах Вешняки и Ивановское (60 000 рублей в месяц), в Кузьминках на юго-востоке (60 400), Южном Бутово на юго-западе (60 800), а также в районах Орехово-Борисово Южное (61 900), северо-восточных Бибирево (62 400) и Северном (63 600) и в Северном Бутово на юго-западе (64 600).

В Новой Москве наиболее низкие медианные ставки отмечаются в Десеновском (51 800 рублей в месяц), Филимонковском (53 800) и Рязановском (55 000) поселениях.

«Районами с самыми дешевыми вариантами для долгосрочной аренды жилья традиционно стали отдаленные и спальные районы столицы. При этом в большинстве из них мы наблюдаем небольшое снижение медианных ставок в сравнении с декабрем. Например, в Кузьминках долгосрочная аренда подешевела на 6,2%, в Братеево — на 4,7%, в Бибирево — на 3,8%. Небольшой рост медианных ставок среди районов, попавших в рейтинг, отмечается только в четырех локациях — в Некрасовке, Косино-Ухтомском, Новокосино и Северном Бутово», — сказал руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Однако, по его словам, увеличение ставок в каждом из этих районов не превышает 4%. Жуков назвал январь одним из самых подходящих месяцев, чтобы найти наиболее бюджетную и при этом комфортную квартиру в удачной локации. Эксперт объяснил эту тенденцию достаточно невысоким уровнем спроса после новогодних праздников и, как следствие, меньшей конкуренцией арендаторов.

Исследование было проведено в январе 2025 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в 2025 году выгоднее снимать, а не покупать квартиру.