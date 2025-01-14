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Россиянам рассказали, что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году

Риелтор Апрелев: до весны рынок аренды жилья будет стабилизироваться
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Shutterstock

В первой половине 2025 года цены на аренду квартир в России будут стабилизироваться, этот процесс прогнозируется минимум на период до весны. Затем стоимость вновь будут формировать инфляция и ключевая ставка, рассказал НСН почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Цены на аренду жилья активно росли преимущественно с августа по ноябрь прошлого года, в декабре они начали отыгрываться обратно. Это связано с тем, что сезонный спрос утих, остался лишь спрос, который является следствием недоступной ипотеки, объяснил Апрелев. До весны, по его словам, тренд на стабилизацию арендного рынка сохранится, а далее будет колебаться с учетом уровня инфляции и изменения ключевой ставки.

«Все будет зависеть от ключевой ставки: если она пойдет вверх, спрос еще больше возрастет, цены пойдут вверх, — пояснил эксперт. — Если же ключевая ставка начнет снижаться, то произойдет стабилизация, тогда цены расти до лета не будут».

Напомним, по данным ДОМ.РФ по итогам третьего квартала 2024 года цены на съемное жилье в России подскочили до 70% на фоне снижения доступности ипотеки. В Москве средняя цена достигла 111 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тыс. рублей, в других городах — 43 тыс. рублей.

Ранее был назван регион, где менее 20% арендных квартир доступны для заселения с животными.

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