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Опубликовано фото места разлома танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе

Оперштаб Краснодарского края показал место разлома танкера «Волгонефть-239»
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский Край»

Опубликованы фото и видео с места разлома танкера с мазутом «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. Они появились в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Место разлома танкера «Волгонефть-239» с максимально близкого расстояния. Именно в этой части судно разломилось...» — говорится в сообщении.

Кормовая часть судна в данный момент обтянута бонами, его завершают окружать искусственной насыпью с двух сторон, отметили там.

Был показан также масштаб работ на съемке с дрона. В оперштабе добавили, что почти готов искусственный вал, который огибает судно с двух сторон. В акватории собрали почти весь мазут — остались участки вдоль берега, где его удерживают боновые заграждения.

16 января МЧС сообщило, что спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря.

Ранее у основания пирсов в акватории Анапы обнаружили фрагменты мазута.

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