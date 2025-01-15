Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Такое случается раз в 10 лет»: 2025 год в России начался с экстремальной погоды

Синоптик Шувалов: в РФ 2025 год начался с экстремально аномальной погоды
close
Агентство «Москва»

Погода в России в этом году отличается не просто аномалиями – ее можно назвать экстремальной. Отклонения от нормы очень высокие по всей стране, погода в большинстве регионов больше соответствует концу марта, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

В Москве погода проигрывает рекордному 2020 году, однако разница не превышает одного градуса. Наблюдается крайне низкая высота покрова — она не превышает 2–4 см, что бывает не чаще, чем раз в 5–10 лет.

«Восточнее Москвы экстремальность погоды проявляется еще более заметно, — добавил метеоролог. — В Уфе отклонения фактической температуры от месячной нормы сейчас составляют 9 с лишним градусов. Это означает, что средняя температура фактически соответствует середине либо концу марта».

В Волгограде климатическая норма превышена на 7 градусов, на юге Западной Сибири и Красноярского края, где в это время должны быть морозы, температура воздуха не ниже -10…-12 градусов — это бывает крайне редко и относится к серьезным отклонениям от нормы, подчеркнул Шувалов.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что с конца ноября европейскую территорию, Западную и Среднюю Сибирь «атакует» теплый атлантический воздух, из-за чего сохраняется аномальное тепло. Также со Средиземного моря и даже из северных регионов Африки. По этой причине в Москве к концу недели ожидают сход снега.

Ранее синоптик объяснил, повлияет ли аномально теплая зима на погоду летом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами