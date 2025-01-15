«Такое случается раз в 10 лет»: 2025 год в России начался с экстремальной погоды

Погода в России в этом году отличается не просто аномалиями – ее можно назвать экстремальной. Отклонения от нормы очень высокие по всей стране, погода в большинстве регионов больше соответствует концу марта, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

В Москве погода проигрывает рекордному 2020 году, однако разница не превышает одного градуса. Наблюдается крайне низкая высота покрова — она не превышает 2–4 см, что бывает не чаще, чем раз в 5–10 лет.

«Восточнее Москвы экстремальность погоды проявляется еще более заметно, — добавил метеоролог. — В Уфе отклонения фактической температуры от месячной нормы сейчас составляют 9 с лишним градусов. Это означает, что средняя температура фактически соответствует середине либо концу марта».

В Волгограде климатическая норма превышена на 7 градусов, на юге Западной Сибири и Красноярского края, где в это время должны быть морозы, температура воздуха не ниже -10…-12 градусов — это бывает крайне редко и относится к серьезным отклонениям от нормы, подчеркнул Шувалов.

Напомним, в Гидрометцентре сообщали, что с конца ноября европейскую территорию, Западную и Среднюю Сибирь «атакует» теплый атлантический воздух, из-за чего сохраняется аномальное тепло. Также со Средиземного моря и даже из северных регионов Африки. По этой причине в Москве к концу недели ожидают сход снега.

Ранее синоптик объяснил, повлияет ли аномально теплая зима на погоду летом.