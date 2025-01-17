В МЧС заявили о строгом контроле за сроками ликвидации ЧС с танкера в Керченском проливе

Куренков заявил о строгом контроле за сроками ликвидации ЧС с разливом мазута

Контроль за соблюдением сроков исполнения мероприятий по ликвидации последствий ЧС с танкерами в Керченском проливе будет очень пристальным. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает пресс-служба ведомства.

«Прошу всех должностных лиц подойти к его выполнению со всей ответственностью. В случае возникновения трудностей любого характера незамедлительно информировать оперативный штаб для выработки требуемых решений», — сказал он.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

16 января МЧС сообщило, что спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря.

Ранее было опубликовано фото места разлома танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе.