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Врач рассказала, как защитить детей от сезонных ОРВИ

Врач Цыбисова: вакцинация защитит детей от последствий сезонных ОРВИ
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Заведующая консультативно-диагностическим отделением детского поликлинического отделения поликлиники № 4 Красногорской больницы врач-педиатр Елена Цыбисова в беседе с РИАМО рассказала, как повысить иммунитет ребенка и снизить риск заражения сезонными ОРВИ.

Врач напомнила о важности употребления продуктов, содержащих природные антиоксиданты. Среди них черная смородина, облепиха, шиповник, клюква, все цитрусовые, а также все виды капусты, лук, репа, свекла и тыква.

«В борьбе с ОРВИ немаловажную роль играют и меры профилактики. Наиболее доступные мероприятия — это активная вакцинация детского населения против пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций, а также сезонная вакцинация против гриппа», — отметила Цыбисова.

Она также напомнила о мерах профилактики, таких как ношение медицинских масок в людных местах, обработка рук и гаджетов антисептиками и отказ от необязательных поездок.

Врач-инфекционист, педиатр, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков до этого говорил, что пик заболеваемости гриппом в России может произойти в феврале, если в страну придут холода.

Он напомнил, что для распространения гриппа нужна морозная погода, потому что в этот период люди чаще собираются в помещениях и реже проветривают их.

Ранее россияне рассказали, как профилактируют ОРВИ зимой.

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