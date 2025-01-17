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МЧС: на поверхности моря рядом с Анапой не осталось пятен мазута

МЧС: в акватории Анапы уже два дня нет пятен мазута
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Специалисты МЧС уже два дня не наблюдают пятен мазута в черноморской акватории рядом с Анапой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Игоря Шумицкого.

«За последние два дня — 15 и 16 января — пятен мазута на поверхности воды в акватории Анапы не обнаружено», — рассказал Шумицкий.

При этом в оперштабе Краснодарского края сообщали, что мазут обнаружили на дне Черного моря у основания пирсов вдоль пляжей Анапы. По данным специалистов, загрязнения выявили на четырех участках. Водолазы уже определили объемы пятен, а также проработали технологию сбора нефтепродуктов.

13 января глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти надеются взыскать ущерб от разлива мазута с владельцев танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря.

Глава республики также выразил надежду, что устранить последствия выброса мазута получится до начала туристического сезона.

Ранее сообщалось, что в Севастополе приостановили работу волонтеров по уборке мазута.

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