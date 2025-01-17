В Севастополе приостановили работу волонтеров по уборке мазута

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что работа волонтеров по уборке мазута временно приостановлена из-за шторма.

«В связи с ухудшением погодных условий работа волонтеров приостановлена. Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя», — пояснил Развожаев.

Он добавил, что в районе «Серебряного бриза» в Каче работы полностью завершены, весь загрязненный грунт собран и вывезен.

До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что радикальный рост стоимости отдыха на юге России на фоне разлива мазута в Черном море не ожидается.

По его словам, сильного взлета цен и роста потока в Сочи, Адлер и Геленджик не будет.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее у берегов Ялты обнаружили пятно мазута.