Россиянам рассказали, можно ли пить прошлогоднюю святую воду

Прошлогоднюю святую воду можно выпить, если она не изменила свой цвет, вкус и прозрачность. Об этом «Пятому каналу» рассказал священник храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

При этом хранить остатки дальше не стоит, отметил он. По его словам, такую воду можно использовать для умывания или передать родственникам или друзьям. Кроме того, ее можно добавлять в ванну во время купания или использовать для полива цветов. Выливать воду в канализацию не рекомендуется, добавил священник.

«В таких случаях нужно просто вылить ее в непопираемое место. Это место, где люди не ходят, собаки не бегают, нет каких-то нечистот, не могут туда какие-то нечистоты пролиться или высыпаться. Лучше всего это сделать в протекающую реку, если нет возможности, то под дерево», — пояснил Савченко.

Председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов до этого рассказал, что принципиальной разницы между крещенской водой и освященной нет. Он подчеркнул, что свойства воды будут одинаковыми.

Ранее сообщалось, что паломницу не пустили в самолет из-за бутылки святой воды.