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«Либо выпейте, либо вылейте»: паломницу не пустили в самолет из-за бутылки святой воды

Паломницу из Кемерово не пустили на рейс в Шереметьево из-за бутылки святой воды

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Шереметьево паломницу отказались пропустить в самолет из-за небольшой бутылки со святой водой. Об этом она рассказала агентству «Регнум».

41-летняя жительница Кемерово приезжала в Москву, чтобы совершить паломничество к мощам Матроны Московской в Покровский монастырь. Там она набрала в бутылку святой воды и уже была готова ехать домой, но столкнулась с непониманием сотрудников аэропорта Шереметьево. 27 мая они не пропустили женщину в зону вылета и предложили ей оплатить провоз багажа.

«Меня не пустили на рейс в связи с тем, что у меня маленькая бутылочка воды была. Это была святая вода из храма, где хранятся мощи Матроны Московской. Вот, они сказали, либо выпейте, либо вылейте, либо купите на нее багаж, либо в камеру хранения сдайте. И мы минут 40 вот так с ними тягались. Да как так?! Как такое быть может?! Это же не кислота, это же святая вода», — удивляется кемеровчанка.

После напряженного разговора женщину отправили в комнату досмотра, а ее вещи вновь отправили на ленту интроскопа, затем сотрудники аэропорта все же пропустили пассажирку, но улететь из Москвы она в тот день не смогла, так как ее самолет к тому времени уже улетел. Вернуться в Кемерово паломница сумела лишь с третьей попытки — на следующий день сотрудники авиакомпании «Победа» отказались принимать ее багаж без пленки — и обратилась в полицию с жалобой на сотрудников. Женщина рассказывает, что везла святую воду для мужа, который несколько лет назад перенес инсульт и остался парализованным.

«Дома у меня инвалид первой категории, лежачий человек. И кошка. Я это объяснила всем, и в полицию обращалась. Мне ничем не помогли. Претензию они также отказались принимать. Поэтому она будет послана заказным письмом. Дальше будем судиться», — заявила журналистам пострадавшая.

Представители «Победы» и столичного аэропорта ситуацию комментировать не стали.

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