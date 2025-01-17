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В Росрыболовстве оценили необходимость запрета промысла в Азово-Черноморском бассейне

Росрыболовство: промысел в Азово-Черноморском бассейне ограничивать не нужно
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне в настоящее время нет. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

По данным пресс-службы, вице-премьер РФ Виталий Савельев провел заседание по координации работ по ликвидации ЧС после крушения танкеров в Черном море.

«По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в настоящее время нет необходимости ограничивать или запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне», — говорится в сообщении.

По данным главы Росрыболовства, рыбаки занимаются ловлей в значительном удалении от зоны ЧС. Помимо этого, уловы обследуют на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов. Шестаков добавил, что ежемесячный мониторинг показал стабильную ситуацию водных биоресурсов.

16 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что выборочные исследования рыбы, выловленной в Черном море, сегодня указывают на то, что загрязнения нефтепродуктами не случилось.

По ее словам, ведомство предложило бизнесу заниматься исследованием каждой партии рыбы из морских вод Краснодарского края и вокруг Крыма в лабораториях за счет федерального бюджета.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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