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Еще пятерым участникам погромов в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

Суд приговорил еще пятерых участников беспорядков в Махачкале к срокам
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Суд в Ставропольском крае вынес приговор еще пятерым фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы «Уйташ» в октябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Судья признал Джамала Гаджиева, Вагаба Гаджиева, Вадима Гаджиева, Нажмутдина Гаджиева и Алибека Гаджиева виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований транспортной безопасности. Суд признал, что осужденные испытывали ненависть к гражданам Израиля. В результате их действий аэропорту был причинен ущерб более 24 млн рублей, что привело к блокировке его работы, отмене рейсов и перенаправлению на другие аэродромы.

В итоге им назначили наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 8 лет в исправительной колонии общего режима.

23 декабря еще восемь участников массовых беспорядков в аэропорту Дагестана признали виновными, Усть-Лабинский районный суд назначил им наказания от семи до восьми лет лишения свободы.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с МО.

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