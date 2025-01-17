Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал подозреваемого по делу о краже средств из банковских ячеек

Суд в Сочи арестовал на два месяца фигуранта дела о краже из банковских ячеек

Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца фигуранта дела о краже средств из банковских ячеек Алексея Лазарева. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хищении. Фигурант дела будет находиться под стражей до 15 марта текущего года.

В ходе заседания суд отклонил ходатайство защиты о мере пресечения в виде домашнего ареста и исключил возможность залога.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Сочи задержали подозреваемого в хищении 168 млн рублей, в том числе в иностранной валюте.

По данным следствия, в течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений о хищении средств. Деньги хранились в многофункциональном депозитарном центре в арендованных сейфовых ячейках. В ходе расследования было установлено, что к кражам может быть причастен исполняющий директор организации. Его задержали на рабочем месте и доставили в отделение полиции.

Ранее стало известно, что ущерб от кражи денег из депозитария в Сочи вырос до 100 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами