Суд арестовал подозреваемого по делу о краже средств из банковских ячеек

Суд в Сочи арестовал на два месяца фигуранта дела о краже из банковских ячеек

Центральный районный суд Сочи арестовал на два месяца фигуранта дела о краже средств из банковских ячеек Алексея Лазарева. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хищении. Фигурант дела будет находиться под стражей до 15 марта текущего года.

В ходе заседания суд отклонил ходатайство защиты о мере пресечения в виде домашнего ареста и исключил возможность залога.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Сочи задержали подозреваемого в хищении 168 млн рублей, в том числе в иностранной валюте.

По данным следствия, в течение нескольких дней в полицию поступило 18 заявлений о хищении средств. Деньги хранились в многофункциональном депозитарном центре в арендованных сейфовых ячейках. В ходе расследования было установлено, что к кражам может быть причастен исполняющий директор организации. Его задержали на рабочем месте и доставили в отделение полиции.

Ранее стало известно, что ущерб от кражи денег из депозитария в Сочи вырос до 100 млн рублей.