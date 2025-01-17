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В Казани 15 человек, отдыхавших в оздоровительном центре, пожаловались на отравление

KazanFirst: 8 человек госпитализированы в Казани с пищевым отравлением
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Shutterstock

В Казани 15 человек, отдыхавших в оздоровительном центре «Дуслык», обратились в больницу с симптомами пищевого отравления, сообщает портал KazanFirst.

По данным портала, восемь несовершеннолетних были госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу (РКИБ).

«После обеда в столовой многим детям стало плохо: поднялась температура, появилась слабость, рвота и головокружение. Некоторых детей забрали домой родители, восемь школьников потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точная причина возникновения симптомов неизвестна, результаты тестов станут известны позже.

До этого в Красноярском крае санаторий «Сосновый бор» на озере Тагарское в Красноярском крае приостановил работу после массового отравления.

Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с массовым отравлением в санатории Красноярского края.

Ранее на базе отдыха «Сказка» в Омской области заразились кишечной инфекцией 35 человек.

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