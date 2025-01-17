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Бастрыкин заинтересовался красноярским санаторием, где отравились люди

Бастрыкин запросил данные по делу об отравлении в санатории Красноярского края
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с массовым отравлением в санатории Красноярского края. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

Глава СК поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

По данным пресс-службы, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Массовое отравление произошло в санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское Минусинского района Красноярского края. По предварительным данным региональной прокуратуры, пострадавшие употребляли еду в местной столовой. В санатории началась проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в учреждении.

По данным следствия, у 32 отдыхающих появилась тошнота, головокружение и поднялась температура после употребления омлета в ресторане санатория.

Ранее на базе отдыха «Сказка» в Омской области заразились кишечной инфекцией 35 человек.

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