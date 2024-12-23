Число отравившихся в санатории под Омском увеличилось до 35

Количество отравившихся на базе отдыха в Омской области выросло до 35 человек

Число отравившихся в санатории «Сказка» в Омской области увеличилось до 35. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

«Всего с симптомами, похожими на отравление, 15 человек, в том числе четверо детей, были госпитализированы, остальные от госпитализации отказались», — говорится в сообщении.

18 декабря на базе отдыха «Сказка» в санаторно-курортной зоне «Чернолучье» под Омском произошла вспышка кишечной инфекции.

По факту массового отравления Следственный комитет провел доследственную проверку. В ведомстве сообщили, что по итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТАСС писал, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили в ресторане санатория нарушения санитарного законодательства. У пяти сотрудников обнаружен норовирус.

Ранее число пострадавших от отравления парами хлора в Тобольске увеличилось до 18 человек.