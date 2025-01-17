Похожий на гранату предмет обнаружили на юго-востоке Москвы

Похожий на гранату предмет найден в жилом доме на юго-востоке Москвы

Похожий на гранату предмет нашли в мусоросборнике 14-этажного жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Речь идет о доме на улице Головачева. В настоящее время территория вокруг дома оцеплена. На место инцидента прибыли саперы с кинологами.

16 января в экстренные службы поступило сообщение о подозрительном предмете в районе Лубянской площади в центре Москвы. Прилегающий к месту инцидента район оцепили силовики. Туда же прибыли дежурные расчеты пожарных.

10 января также в центре Москвы проводилась проверка из-за сообщения о подозрительном предмете. Силовые структуры и кинологи исследовали территорию на наличие взрывных устройств на Народной улице в Таганском районе. По словам местных жителей, правоохранители проверяли припаркованные машины, территория была оцеплена.

Ранее сообщалось, что найденная в аэропорту Кишинева взрывчатка была отправлена с Украины.