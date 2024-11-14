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Россиянам объяснили, при каких симптомах пора идти к психологу или психиатру

Психолог Потемкина: потеря аппетита и грусть – это поводы обратиться к психологу

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Mariana Serdynska/Shutterstock/FOTODOM

Если человеку стало трудно заснуть, при этом он рано просыпается, а его аппетит резко изменился – в сторону переедания, – это признаки тревожного расстройства либо депрессивных или субдепрессивных состояний. При подобных симптомах нужно обратиться к специалисту, объяснила в беседе с Pravda.Ru системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.

«Обратите внимание на аппетит. Как резко сниженный аппетит по сравнению с нормой, так и повышенный аппетит и набор веса могут свидетельствовать о психологическом неблагополучии, об эмоциональном неблагополучии», — подчеркнула эксперт.

Она призвала оценить и другие аспекты жизни. В частности, нужно беспокоиться, если человека перестали радовать занятия, которые обычно приносили ему удовольствие.

Важно, что иногда сниженное настроение, низкая активность – это просто следствие циркадных ритмов, которые меняются в зависимости от времени года, отметила психолог. Чтобы выявить истинные причины своего состояния, можно самостоятельно пройти опросник по шкале Бека. Но лучше, чтобы вывод сделал специалист, убеждена Потемкина.

Если вдруг психиатр все-таки выявит депрессию, то придется начать пить таблетки, а также продолжить работу с ним над своим состоянием. Обычно пациента просят наполнить свою жизнь новыми занятиями, важными и интересными задачами, заключила психолог.

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