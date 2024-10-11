Стало известно, с какими проблемами россияне чаще всего обращаются к психологу

Россияне чаще всего обращаются к психологу с такими проблемами, как одиночество и чувство неполноценности. У многих есть депрессивные симптомы, рассказала психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.

Россияне обращаются как к платным специалистам, так и в бюджетные организации — это, как правило, зависит от запроса. Самая частая причина — это желание решить проблемы, которые мешают человеку жить полноценной жизнью, заниматься чем-то важным, что не удается в настоящем психическом состоянии.

«Фактически, это депрессивные симптомы — не представляешь, каким будет будущее, тревожишься обо всем, беспокоят панические состояния», — отметила специалист.

Новая тенденция — это обращения за помощью из-за одиночества. Если раньше многие проблемы можно было решить в семье, то сегодня люди чувствуют себя беззащитными перед проблемами, не имеют возможности обсудить их с близкими.

Что касается психических расстройств, то чаще всего среди россиян встречаются тревожно-депрессивные, у молодежи и детей — расстройства аутистического спектра, а у представителей старшего поколения — когнитивные проблемы, заключила Соловьева.

Россиянам ранее объяснили, как выявить у себя депрессию.