В Надыме задержали предпринимателя, подозреваемого в организации незаконной миграции

В городе Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа пресечена деятельность предпринимателя, организовавшего канал незаконной миграции. Об этом сообщает Telegram-канал «К-Информ Сургут».

По версии следствия, подозреваемый, будучи директором одной из коммерческих компаний, организовал незаконный въезд на территорию России иностранных граждан с Ближнего Востока. Они привлекались к трудовой деятельности в интересах компании, в Надыме им было предоставлено жилое помещение.

Уголовное дело расследовалось по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России («Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору»), материалы уже переданы в Надымский городской суд. Возможное наказание — лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

2 декабря сообщалось, что в Калининграде четверых человек задержали за регистрацию 12 тыс. мигрантов. По версии следователей, двое мужчин и две женщины нашли в Калининграде несколько помещений и оформили их как хостелы. Позже в этих местах они прописывали иностранцев, которые по факту там не жили.

Ранее в Петербурге мужчина с подельниками легализовал 21 тысячу мигрантов.