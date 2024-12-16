В Ленобласти трое иностранцев сделали поддельные печати и легализовали десятки мигрантов

В Ленобласти нескольких иностранных граждан задержали за легализацию мигрантов. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили на мужчин внимание после того, как нашли в паспортах двоих мигрантов поддельные печати пограничной службы.

Во время расследования дела троих граждан других государств в возрасте от 36 до 40 лет задержали. По версии правоохранителей, подозреваемые указывали жителей поселка Вырица как приглашающую сторону, но сами россияне об этом не знали.

Специалисты ответственных ведомств провели обыски по месту жительства фигурантов и в типографии, в которой изготавливали печати для фальшивых отметок.

«В результате обнаружены и изъяты свыше четырех миллионов рублей наличными, поддельные печати Пограничной службы ФСБ России и МВД России, иных государственных органов, подложные бланки миграционных карт», – поделились в ведомстве.

Выяснилось, что подозреваемые связывались с иностранцами и помогали им оставаться на территории РФ незаконным путем, за услуги фигуранты брали деньги. В результате им удалось легализовать несколько десятков мигрантов.

На данный момент два предполагаемых организатора находятся под стражей, один – под домашним арестом. В МВД тем временем устанавливают все эпизоды.

Ранее в Надыме задержали предпринимателя, подозреваемого в организации незаконной миграции.