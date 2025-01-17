Выросло число пострадавших при отравлении в санатории Красноярского края

Роспотребнадзор: число пострадавших в санатории «Сосновый бор» выросло до 47

Число пострадавших при отравлении в санатории «Сосновый бор» под Красноярском увеличилось до 47 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, десять человек были госпитализированы.

Массовое отравление произошло 17 января. По предварительным данным региональной прокуратуры, пострадавшие употребляли еду в местной столовой. В санатории началась проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и организации питания в учреждении.

Позже стало известно, что у 32 отдыхающих появилась тошнота, головокружение и поднялась температура после употребления омлета в ресторане санатория.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с массовым отравлением в санатории Красноярского края. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее на базе отдыха «Сказка» в Омской области заразились кишечной инфекцией 35 человек.