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Эпидемиолог заявил о риске перехода «вируса зомби» оленей на людей

Эпидемиолог Остерхолм: существует риск перехода вируса зомби оленей на людей
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USDA photo by Scott Bauer/Wikimedia

Неизлечимая в настоящее время хроническая изнуряющая болезнь (CWD — сhronic wasting disease), известная также как болезнь «зомби-оленей» или «вирус зомби», может перейти с оленей на людей. Об этом, ссылаясь на эпидемиолога Майкла Остерхолма из Университета Миннесоты, сообщает британская газета Daily Mail.

Ученый отметил, что имеются сведения о том, что CWD от оленей могли заразиться дикие кабаны. Поэтому возникает опасность, что заболеть могут родственные кабанам домашние свиньи. Ввиду того, что клетки свиней похожи на человеческие, повышается риск передачи болезни человеку.

В материале издания подчеркивается, что в США охотники ежегодно отстреливают 6 млн оленей, в то время как в стране потребляют около 1,5 млрд свиней.

В настоящее время случаи инфицирования оленей CWD выявлены как минимум в 33 штатах, однако их точное число неизвестно. Пока не установлено ни одного факта заражения человека болезнью «зомби-оленей».

У заболевших CWD оленей поражается мозг, они резко теряют вес, появляются нарушения координации и слюнотечение, возникает полная безучастность к окружающему.

22 апреля российский вирусолог Елена Малинникова заявила, что патогены, вызывающие у людей прионную хроническую изнуряющую болезнь (CWD), могут содержаться в мясе животных, чаще — крупнорогатого скота. При попадании в организм человека они поражают центральную нервную систему, однако подобные случаи встречаются крайне редко.

Ранее сообщалось, что «зомби-болезнь» оленей может перекинуться на людей через домашний скот.

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