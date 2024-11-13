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Китайцы приезжают в Россию чаще, чем туристы из всех других стран вместе взятых

АТОР: доля Китая во въездном турпотоке в Россию за пять лет выросла почти вдвое

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Maxim Shemetov/Reuters

Доля Китая во въездном турпотоке в Россию за последние пять лет выросла с 30% до 57%. Об этом пишет АТОР.

По итогам января--сентября 2024 года в Россию приехало 731,9 тыс. туристов из Китая, что в 1,3 раза больше, чем из всех других стран мира вместе взятых (всего 1,3 млн поездок).

В топ-10 поставщиков туристов в РФ по результатам трех кварталов также вошли Германия (52,4 тыс. визитов), Туркмения (45,6 тыс.), Иран (45,5 тыс.), Турция (44,2 тыс.), ОАЭ (43,2 тыс.), Саудовская Аравия (39,1 тыс.), Казахстан (19,1 тыс.), Индия (17,7 тыс.) и Эстония (13,6 тыс.).

При этом, как отмечают аналитики, попавшие в десятку ФРГ, Туркмения, Казахстан и Эстония на самом деле сейчас практически не поставляют в Россию классических туристов. Граждане этих стран пишут в графе о целях поездки «туризм», в то время как на самом деле приезжают по личным делам или в бизнес-целях.

Турпоток россиян в страны дальнего зарубежья в этом году взлетел на 20%. В основном граждане РФ выбирали для отдыха Азию и Северную Африку.

Ранее россияне рассказали, что им не нравится во внутреннем туризме.

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