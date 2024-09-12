«Ими управляли извне». Губернатор Ямала прокомментировал поджог вертолета школьниками

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что подростков, которые подожгли вертолет Ми-8Т в Ноябрьске, вовлекли в преступление извне за деньги. Он подчеркнул, что ребята попали под влияние, хотя ранее были на хорошем счету. В результате инцидента вертолет сгорел полностью, а ущерб составил 300 млн рублей.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов заявил на заседании правительства, что подростков, поджегших вертолет Ми-8Т в Ноябрьске, вовлекли в совершение тяжкого преступления извне и за денежное вознаграждение. По его словам, ребята попали под влияние. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, уточнив, что Артюхов начал заседание именно с этого инцидента.

Губернатор подчеркнул, что оценку действиям подростков дадут правоохранительные органы.

«Очевидно, что ими управляли извне, и теперь их судьбы могут сложиться совсем по-другому. Ребята были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни и, тем не менее, такое информационное взаимодействие по легкому заработку привело к столь серьезным последствиям», — добавил он.

Также Артюхов подчеркнул, что будет проведена проверка безопасности ключевых транспортных объектов, включая аэропорт, где произошел инцидент. По его словам, необходимо извлечь уроки из случившегося.

Поджог вертолета и его последствия

Накануне стало известно, что в Ноябрьске подростки 13 и 14 лет подожгли вертолет Ми-8Т, принадлежавший авиакомпании Utair. Воздушное судно было полностью уничтожено огнем. По данным СМИ, подростки сделали это за обещанное вознаграждение в размере 5 млн рублей.

В Utair уточнили, что инцидент произошел в ночь на 11 сентября на территории аэропорта. Вертолет сгорел полностью и не подлежит восстановлению, однако жертв и других повреждений удалось избежать.

Подростки пробрались на охраняемую территорию вертолетной площадки через повреждение в заборе. Они облили вертолет горючей жидкостью и подожгли его. Взрыв произошел после того, как одна из сигарет, брошенная школьниками, попала на судно. Поджигатели попытались скрыться, но были задержаны через час. В результате инцидента они получили ожоги и были доставлены в больницу.

В департаменте здравоохранения Ямала подтвердили, что подростки получили ожоги лица и рук, но их состояние оценивается как удовлетворительное. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Школьники находятся под охраной в больнице. По данным Baza, отец одного из подростков участвует в боевых действиях на Украине.

В ходе допроса школьники признались, что несколькими днями ранее подожгли вышку сотовой связи и получили за это 30 тыс. рублей. Прокуратура ЯНАО уже начала проверку по факту поджога, а экстренные службы сообщили, что сумма ущерба оценивается в 300 млн рублей.