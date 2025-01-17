Мужчина порезал знакомого за брошенную в лицо тряпку

В Якутии мужчина порезал ножом своего 32-летнего знакомого в гараже из-за брошенной в лицо тряпки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в Верхоянском районе. В гараже между двумя мужчинами случился конфликт из-за того, что один из них захотел сесть на диван, где спал второй, и тот решил разбудить знакомого, бросив ему в лицо тряпку. Проснувшись, он оскорбился из-за продемонстрированного жеста и схватился за нож.

В результате вооруженный ножом мужчина порезал своего знакомого, у которого позже диагностировали резаную рану плеча. Отмечается, что оба участника конфликта были трезвыми. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье о причинении умышленного легкого вреда здоровью.

Ранее в российском регионе гостья вонзила нож в сердце знакомому, пока хозяин квартиры спал.