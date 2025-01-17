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В российском регионе гостья вонзила нож в сердце знакомому, пока хозяин квартиры спал

РЕН ТВ: в Нижегородской области женщина вонзила нож в сердце собутыльнику
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Depositphotos

В Нижегородской области 28-летняя гостья вонзила нож в сердце 35-летнему знакомому, пока хозяин квартиры спал. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в городе Кстово. Женщина пришла в гости, где распивала алкоголь. В какой-то момент, когда хозяин квартиры спал, у нее произошел конфликт с собутыльником, и она ударила его ножом в сердце. Мужчина не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшую. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Отмечается, что фигурантка уже имеет судимости за грабеж и кражи.

До этого мужчину доставили в больницу с ножом в голове после ссоры с пасынком из-за яичницы. Нападавший признал, что ударил родственника ножом. Однако он также отметил, что пострадавший напал первым, ударив его миской с супом по голове.

Ранее двое мужчин с ножом напали на таксиста в российском регионе.

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