Арестованный ФСБ житель Севастополя начал давать показания

Житель Севастополя, передававший украинской стороне секретную военную информацию, начал давать показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

17 января стало известно, что сотрудники ЦОС ФСБ задержали в Севастополе местного жителя по подозрению в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота Российской Федерации. В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене.

В крымском управлении ФСБ сообщили РИА Новости, что следственные действия продолжаются. Ленинский районный суд Севастополя арестовал мужчину на два месяца.

16 января сообщалось, что Верховный суд Республики Северная Осетия — Алания вынес приговор жителю Новоалтайска, признанному виновным в государственной измене. Молодой человек 2003 года рождения планировал присоединиться к Вооруженным силам Украины и участвовать в боевых действиях против России.

Ранее сообщалось, что москвичке, назвавшей строителей «русней», грозит 25 лет колонии за госизмену.