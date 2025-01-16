Назвавшая строителей «русней» москвичка может получить до 25 лет колонии

Москвичку, которая в ноябре прошлого года оскорбила строителей, назвав их «русней», и угрожала им пистолетом, проверят по четырем новым уголовным статьям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, поводом для дополнительной проверки стала переписка женщины с украинскими радикалами, которая была изучена следователями во время ее нахождения в СИЗО. В ходе общения она выразила желание сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ) и даже планировала диверсию в Москве.

В настоящее время ее действия проверяются на наличие состава преступлений по статьям о государственной измене, сотрудничестве с иностранной организацией, распространении порнографической продукции и возбуждении ненависти или вражды. За эти преступления ей может грозить до 25 лет лишения свободы.

В начале декабря 2024 года суд в Москве оштрафовал женщину на 2000 рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики. Заседание проходило без участия ее адвоката.

10 января Южный окружной военный суд приговорил россиянина Константина Горпинченко к 11 годам лишения свободы за попытку поджога двух релейных шкафов на железной дороге в Севастополе.

Ранее в России заочно осудили генерала ВСУ, угрожавшего взорвать Крымский мост.