В Сочи задержали подозреваемого в хищении около 168 миллионов рублей

МВД: в Сочи мужчина похитил около 168 миллионов рублей, в том числе в валюте

В Сочи задержан подозреваемый в хищении 168 млн рублей, в том числе в иностранной валюте, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В полицию в течение нескольких дней поступило 18 заявлений о хищении средств. Деньги хранились в многофункциональном депозитарном центре в арендованных сейфовых ячейках.

Установлено, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации. Его задержали на рабочем месте и доставили в отделение полиции.

«В лесном массиве обнаружен тайник, в котором хранилась часть похищенных денежных средств. 600 тысяч долларов США изъяты», — поделилась Волк.

До этого главный аналитик Neomarkets Олег Калманович рассказал, что депозитарий нужно выбирать по оценкам независимых экспертов.

Ранее в России заявили о рекордном притоке средств на депозиты.