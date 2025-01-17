Экономист объяснил, как избежать потери денег из-за депозитария

Депозитарии в финансовой системе играют ключевую роль, предоставляя услуги по хранению и учету средств и ценных бумаг. В целом они надежны, но случиться что-то может, поэтому важно разумно их выбирать, рассказал RT главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Работу депозитариев в России контролирует Центробанк, что повышает их надежность. Качество их услуг оценивают специальные рейтинговые агентства, основным критерием также выступает надежность.

Однако, несмотря на это, совсем без инцидентов не обходится, отметил аналитик. Он посоветовал россиянам перед тем, как связаться с депозитарием, выяснить, имеет ли он лицензию на свою деятельность.

«Изучите рейтинги надежности и качества услуг от независимых агентств. Обратите внимание на историю компании и отзывы клиентов», — порекомендовал эксперт.

Существует депозитарный бизнес в России порядка 30 лет под регуляцией монетарных властей, отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. По его словам, их услугами пользуются преимущественно частные клиенты и участники фондовых рынков.

«По уровню безопасности организация бизнеса на всех высокоразвитых финансовых рынках, включая Россию, кажется безупречной», — заверил экономист.

Напомним, на днях из ячеек депозитария многофункционального сочинского центра похитили деньги. С заявлениями о хищении средств обратились 17 человек, ущерб по предварительным данным составил 100 млн рублей. Следов взлома обнаружено не было, ячейки вскрывались штатными ключами, детали кражи устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в России заявили о рекордном притоке средств на депозиты.