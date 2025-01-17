Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил, как избежать потери денег из-за депозитария

Экономист Калманович: депозитарий нужно выбирать по оценкам независимых экспертов
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Депозитарии в финансовой системе играют ключевую роль, предоставляя услуги по хранению и учету средств и ценных бумаг. В целом они надежны, но случиться что-то может, поэтому важно разумно их выбирать, рассказал RT главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

Работу депозитариев в России контролирует Центробанк, что повышает их надежность. Качество их услуг оценивают специальные рейтинговые агентства, основным критерием также выступает надежность.

Однако, несмотря на это, совсем без инцидентов не обходится, отметил аналитик. Он посоветовал россиянам перед тем, как связаться с депозитарием, выяснить, имеет ли он лицензию на свою деятельность.

«Изучите рейтинги надежности и качества услуг от независимых агентств. Обратите внимание на историю компании и отзывы клиентов», — порекомендовал эксперт.

Существует депозитарный бизнес в России порядка 30 лет под регуляцией монетарных властей, отметил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. По его словам, их услугами пользуются преимущественно частные клиенты и участники фондовых рынков.

«По уровню безопасности организация бизнеса на всех высокоразвитых финансовых рынках, включая Россию, кажется безупречной», — заверил экономист.

Напомним, на днях из ячеек депозитария многофункционального сочинского центра похитили деньги. С заявлениями о хищении средств обратились 17 человек, ущерб по предварительным данным составил 100 млн рублей. Следов взлома обнаружено не было, ячейки вскрывались штатными ключами, детали кражи устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в России заявили о рекордном притоке средств на депозиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами