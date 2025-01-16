В России заявили о рекордном притоке средств на депозиты

В декабре 2024 года уровень средств граждан на депозитах в ВТБ оказался в полтора раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителей банка ВТБ.

По данным издания, портфель его классических розничных сбережений увеличился на 895 млрд рублей и составил 9,9 трлн рублей. По словам председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, в 2024 году банк поставил рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Он добавил, что в текущем году ВТБ планирует увеличить его еще на треть, до 13,3 трлн рублей.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики Георгий Остапкович заявил, что неквалифицированным российским инвесторам не стоит вкладываться в фондовый рынок в 2025 году. По его словам, вместо этого россиянам стоит рассмотреть депозиты под 23–25% годовых.

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