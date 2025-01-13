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В Чехии увеличили тюремный срок наемнику-мародеру, воевавшему за ВСУ

Чешский суд увеличил срок заключения воевавшему за ВСУ наемнику до 8 лет
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Sulova Katerina/CTK

Пражский апелляционный суд увеличил до 8 лет срок тюремного заключения бывшему чешскому солдату Филипу Симану, который воевал за ВСУ в качестве наемника. Об этом пишет агентство CTK.

«На основании апелляции прокурора суд признал мужчину виновным не только в мародерстве, но и в службе в иностранных вооруженных силах», — уточнили журналисты.

В августе 2024 года Симана приговорили к 7 годам лишения свободы за неоднократное мародерство в зоне боевых действий на Украине.

В публикации отмечается, что Симан без разрешения чешских властей служил на Украине в начале 2022 года в Ирпене и Буче, где попутно занимался мародерством в заброшенных квартирах и иных подобных местах. Среди присвоенного им — наличные деньги, различная электроника, пистолет Макарова и даже дыхательная трубка с уничтоженного в ходе боев транспортного самолета Ан-225 «Мрия».

Подробнее о деле Симана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что СК России возбудил дело против наемника из Парагвая.

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