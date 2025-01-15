В Курске арестовали колумбийца, воевавшего за ВСУ

Суд в Курске отправил в СИЗО наемника-колумбийца, воевавшего за ВСУ

Ленинский районный суд Курска отправил в СИЗО гражданина Колумбии, которого подозревают в наемничестве на стороне украинской армии и вторжении в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

«Постановлением <...> суда <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

14 января сообщалось, что колумбийский наемник сам сдался в плен российской армии наряду с другими украинскими солдатами.

В конце декабря прошлого года в МИД РФ рассказали, что Россия получила обращение от Австралии по поводу задержания своего гражданина, состоящего в рядах ВСУ. Известно, что Оскар Дженкинс был ранее учителем биологии, преподавал в Китае, но затем решил отправиться на фронт, «даже без оружия» для того, чтобы «только убивать русских». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заочно осудили американского наемника.