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Рабочий остался без руки, когда пытался убрать посторонний предмет с работающего конвейера

В Забайкалье дорожному рабочему оторвало руку на дробильном комплексе
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкальском крае Государственная инспекция труда расследует обстоятельства получения травмы рабочим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел с дорожным рабочим из ООО «Универсальная строительная компания». По предварительной информации, мужчина увидел посторонний предмет на конвейерной ленте дробильно-сортировочного комплекса. При попытке убрать его с ленты, его руку затянуло в машину и оторвало.

Более подробная информация о состоянии пострадавшего, а также оказанной ему помощи, не уточняется.

До этого аналогичный случай произошел на омской птицефабрике — там без руки остался 17-летний слесарь, которого затянуло в механизм во время ремонта транспортировочной ленты. Прокуратура обратилась с иском о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего и взыскала более 600 тысяч рублей.

Ранее рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.

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