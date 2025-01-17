Рабочий остался без руки, когда пытался убрать посторонний предмет с работающего конвейера

В Забайкальском крае Государственная инспекция труда расследует обстоятельства получения травмы рабочим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел с дорожным рабочим из ООО «Универсальная строительная компания». По предварительной информации, мужчина увидел посторонний предмет на конвейерной ленте дробильно-сортировочного комплекса. При попытке убрать его с ленты, его руку затянуло в машину и оторвало.

Более подробная информация о состоянии пострадавшего, а также оказанной ему помощи, не уточняется.

До этого аналогичный случай произошел на омской птицефабрике — там без руки остался 17-летний слесарь, которого затянуло в механизм во время ремонта транспортировочной ленты. Прокуратура обратилась с иском о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего и взыскала более 600 тысяч рублей.

Ранее рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.