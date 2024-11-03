Рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице

В Ленинградской областной больнице рабочего придавило лифтом, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в больнице по проспекту Луначарского, 64-летний мужчина производил ремонтные работы лифта на верхних этажах. В какой-то момент его придавило кабиной, медики больницы пытались оказать пострадавшему первую помощь, но спасти его не удалось.

По предварительной информации, тяжелая конструкция сдавила лифтеру легкие. По данным «78.ru», причиной несчастного случая стало срабатывание резервных аккумуляторов лифта, из-за которых кабина пришла в движение.

До этого сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга 12-летний школьник пострадал после падения кабины лифта в многоэтажке. Школьник вызвал лифт на первом этаже, ему предстояло подняться на 14-й этаж. Кабина доехала до 20-го этажа, а затем начала резкое движение вниз. Ребенок успел присесть на корточки и при резком торможении упал с небольшой высоты. Мальчик смог выбраться из лифта вместе с велосипедом и рассказал о произошедшем взрослым.

Ранее в Краснодаре в лифте новостройки мужчине чуть не отрубило голову дверьми.