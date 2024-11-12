Подросток лишился руки на птицефабрике в Омской области

В Омской области подросток, лишившийся руки на производстве, получил 640 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает портал «ОМ 1».

Инцидент произошел зимой 2023 года, 17-летний житель Омска работал слесарем на птицефабрике. Юноша занимался ремонтом транспортировочной ленты, когда его затянуло в механизм. С черепно-мозговой травмой, травмой плеча и ампутацией руки он был госпитализирован. Здоровью молодого человека был причинен тяжкий вред.

В ходе расследования выяснилось, что юноша не был официально трудоустроен, вместо трудового договора с ним был заключен договор об оказании услуг. Прокуратура обратилась с иском в суд в интересах пострадавшего, с работодателя был взыскана компенсация вреда в сумме 640 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что житель Свердловской области серьезно пострадал из-за поломки трактора. 50-летний мужчина отправился косить траву. В какой-то момент техника сломалась, и он решил ее починить. Во время работы одежда зацепилась за одну из деталей и рабочего намотало на трактор. О произошедшем не было известно несколько часов. Все это время родственники пытались дозвониться до россиянина, но он не отвечал. Позже его нашли на технике, спасти пострадавшего не удалось.

Ранее рабочего придавило кабиной лифта во время ремонта в больнице.