В России могут увеличить выплату из остатков материнского капитала

Проект о выплате семьям до 20 тыс. руб. из остатков маткапитала внесут в Госдуму

Межфракционный законопроект, разрешающий выплату неистраченных остатков материнского капитала до 20 тыс. рублей, внесут в Государственную думу России 16 января. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что изменения планируется внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сумму следует увеличить с 10 тыс. до 20 тыс. рублей в связи с резким ростом цен на многие товары и услуги.

14 января заместитель главы министерства труда и социальной защиты России Андрей Пудов обратился к депутатам Государственной думы с предложением о продлении программы материнского капитала до 2030 года.

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты составит 676 398 рублей. Параметры индексации маткапитала прописаны в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования. Сколько будут получать семьи на второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что маткапитал могут разрешить тратить на обучение родителей.