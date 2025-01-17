Начался первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239»

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера у мыса Панагия

Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера «Волгонефть-239», стоящего возле мыса Панагия. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает Минтранс в своем Telegram-канале.

«На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной, необходимо не допустить застывания в шланголинии», — заявил Старовойт.

По словам министра, после того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45°, специалисты перейдут к откачке груза в битумовозы. Он добавил, что к судну провели временную подъездную дорогу, вокруг танкера организовали искусственную насыпь.

В пресс-службе отметили, что специалисты провели все необходимые перед откачкой работы для предотвращения разлива мазута.

16 января МЧС сообщило, что спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее было опубликовано фото места разлома танкера, потерпевшего крушение в Керченском проливе.