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Врач рассказал, от каких продуктов невозможно поправиться

Врач Арзамасцев: от зеленых овощей и клюквы невозможно поправиться
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Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

В число продуктов, которые не смогут привести к набору веса из-за очень низкой калорийности, можно отнести зеленые овощи, зелень, клюкву и лимон. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он уточнил, что к таким овощам относятся брокколи, базилик, укроп, огурец. По его словам, на переработку этих продуктов организму придется тратить примерно равнозначное количество калорий. При этом врач подчеркнул, что избавиться от лишних килограммов только с помощью них не получится — для этого нужно также изменить питание и образ жизни.

«Но если в обед мы заменим какую-нибудь гречку или картофель на огурец или брокколи, то в этом случае вес будет теряться. Не потому что калорийность этих продуктов будет уменьшать энергетическую ценность съеденных ранее, а просто за счет того, что рацион в течение дня будет содержать гораздо меньше калорий», — заключил Арзамасцев.

Ученые из Испанского Института наук о море (ICM-CSIC) в составе научного коллектива до этого обнаружили, что максимальную пользу сердечно-сосудистой системе приносит потребление пяти растительных продуктов — оливкового масла, винограда, чеснока, розмарина и шафрана.

Ранее врач назвал продукты, которые вызывают депрессию.

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