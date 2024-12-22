Названы пять самых полезных для сердца продуктов

Food Bioscience: для здоровья сердца нужно потреблять пять продуктов

Ученые из Испанского Института наук о море (ICM-CSIC) в составе научного коллектива обнаружили, что максимальную пользу сердечно-сосудистой системе приносит потребление пяти растительных продуктов — оливкового масла, винограда, чеснока, розмарина и шафрана. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Bioscience.

Ученые анализировали механизмы действия, а также доклинические и клинические данные основных биологически активных соединений, получаемых из группы растений, которые являются частью средиземноморской диеты.

Исследователи сосредоточились на шести типичных растениях и их основных активных компонентах: чесноке (Allium sativum, с диаллилтрисульфидом, аллицином и S-аллилцистеином), боярышнике (Crataegus monogyna, с кверцетином, апигенином и хлорогеновой кислотой), шафране (Crocus sativus, с кроцином и сафраналом), оливковом масле (Olea europaea, с олеиновой кислотой, олеуропеином, гидрокситирозолом, и олеацеином), розмарине (Salvia rosmarinus, с розмариновой и карнозиновой кислотами) и винограде (Vitis vinifera, с ресвератролом).

В обзоре основное внимание уделяется наиболее важным фармакологическим свойствам растений, в том числе их антиоксидантному, противовоспалительному и сосудорасширяющему эффекту, а также влиянию на липидный обмен.

Результаты показали, что совокупное употребление винограда, шафрана, оливкового масла, розмарина и чеснока может улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая риск сердечных приступов и инсультов.

Исследовательская группа считает, что отдельные экстракты этих продуктов приносят существенную пользу здоровью, но их одновременное употребление может усиливать терапевтический эффект из-за «эффекта матрицы». Он подразумевает, что компоненты рациона могут изменять эффективность каждого экстракта, усиливая или ослабляя его индивидуальные свойства. Понимание этого взаимодействия необходимо для оптимизации терапевтического применения этих растительных экстрактов в контексте рациона питания.

Ранее были названы продукты, улучшающие память.