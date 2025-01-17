Врач рассказала, как эффективно похудеть в новом году

Постепенное изменение образа жизни поможет эффективно похудеть в новом году. Об этом kp.ru рассказала д.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова.

По ее словам, для начала стоит включить в свой распорядок дня привычку гулять на свежем воздухе. Кроме того, можно постараться заменить обычные конфеты на горький шоколад, а в следующем месяце — уменьшать порции в два раза. Еще через некоторое время нужно начать ограничивать количество фастфуда и готовой еды.

«Конечно, по большому счету, избавление от лишнего веса должно начинаться с похода к врачу, хотя бы терапевту, чтобы сдать элементарные анализы крови — биохимию и общий, чтобы исключить возможные воспалительные процессы в организме (к сожалению, лишняя жировая ткань им способствует). Но можно начать новую жизнь и с элементарных шагов к здоровому питанию», — заключила Павлова.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что переход на четырехразовое питание, в которое войдут завтрак, обед, ужин и перекус, поможет быстро похудеть после новогодних праздников. По ее словам, стоит также придерживаться метода тарелки: четверть блюда должен занимать белок, четверть — сложные углеводы и две четверти — клетчатка.

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