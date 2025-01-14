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Диетолог дала советы, которые помогут быстро похудеть после праздников

Врач Дианова: метод тарелки поможет быстро похудеть после праздников
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Okrasiuk/Shutterstock/FOTODOM

Переход на четырехразовое питание, в которое войдут завтрак, обед, ужин и перекус, поможет быстро похудеть после новогодних праздников. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, стоит также придерживаться метода тарелки.

«Четверть блюда должен занимать белок, четверть — сложные углеводы и две четверти — клетчатка, состоящая в большей части из овощей и в меньшей из фруктов, ягод и сухофруктов. Это сбалансированное питание», — уточнила Дианова.

Помимо этого, врач советует пить не менее 200 мл воды перед каждым приемом пищи и наладить сон. Спать нужно не менее семи-восьми часов, подчеркнула она. Для нормализации веса стоит также больше двигаться, например, ходить на йогу, в спортзал или заниматься дома.

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина до этого говорила, что худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов. По ее словам, в промежутке между 23:00 и 1:00 выделяется гормон липаза, который принимает участие в процессе расщепления жиров.

Ранее врач назвала условие, при котором вода по утрам принесет пользу здоровью.

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