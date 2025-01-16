Диетолог оценила эффективность детоксов для похудения

Детоксы и чистки организма не помогут эффективно избавиться от лишнего веса. Об этом в интервью kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.

Вместо таких практик она посоветовала следить за рационом питания и исключить из него вредные продукты с консервантами и красителями. По ее словам, вместо детокса можно посещать бани и делать лимфодренажные массажи.

«Но и только на них вы не похудеете. Потому что тут нужно действовать комплексно. Если вы никогда не ходили в спортзал, то бежать туда после новогодних застолий нельзя. А пока лучше — прогулки на свежем воздухе в хорошем темпе. И главное, чтобы стремление к здоровому образу жизни не стало патологическим», — подчеркнула Денисенко.

Врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что переход на четырехразовое питание, в которое войдут завтрак, обед, ужин и перекус, поможет быстро похудеть после новогодних праздников. По ее словам, стоит также придерживаться метода тарелки: четверть блюда должен занимать белок, четверть — сложные углеводы и две четверти — клетчатка.

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