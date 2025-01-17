Двух мигрантов, желавших подписать контракт с Минобороны, поймали на российской границе

В Курганской области на границе России поймали нелегальных мигрантов, которые ехали заключить контракты с Минобороны РФ (МО). Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, пограничники задержали двух иностранцев на станции Макушино. Они пытались незаконно пересечь границу с Россией в вагоне с углем, но были замечены. При этом нарушители рассказали, что пытались проникнуть в страну, чтобы заключить контракты с Минобороны. Оказалось, что на родине им грозило уголовное преследование за сепаратизм. По этой причине они решили сбежать и стать военными добровольцами, а в грузовой поезд залезли в связи с отсутствием документов.

В их отношении возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору. Петуховский районный суд признал их виновными и назначил каждому наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении — сейчас они отбывают наказание. Обращались ли мужчины с заявлением о заключении контракта с МО, не уточняется.

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