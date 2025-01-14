Россиянка отказалась от мужа, собравшегося на СВО, и сдала его в приют для бездомных

Житель Челябинской области, собиравшийся ехать на СВО, сломал ногу и оказался в приюте для бездомных в Екатеринбурге после того, как от него отказалась жена. Об этом пишет kp.ru.

Челябинец Роман заключил контракт с Минобороны и приехал в Екатеринбург в военную часть, откуда должен был отправиться в зону проведения спецоперации. Однако 10 января 39-летний мужчина, находясь на территории военной части, сломал ногу, поскользнувшись на льду. Его отправили в городскую больницу, а на следующий день Роман оказался в социальном приюте «Дари добро». Туда его сдала жена, которая решила не забирать мужа в родной город.

Руководитель приюта Ольга Бахтина говорит, что получила звонок от женщины, которая заявила, что занята маленьким ребенком и «муж ей не нужен». Оказалось, Роман все оставил супруге и даже не взял с собой банковской карты, поэтому вынужденно заночевал в больнице, где ему наложили гипс.

«Я оплатила такси, чтобы он доехал до приюта. Дала кровать, накормила. Контрактник рассказал, что с супругой они знакомы два года, но вместе не жили. Ребенок у них общий, а Роман в роли «воскресного папы». Перед тем как заключить контракт, он переписал половину дома своей матери, с которой у него плохие отношения, а вторую половину – на своего ребенка», — говорит Ольга.

Она уверена в том, что военнослужащие жить в приюте не должны, а Романа могли бы признать дезертиром, если он не предоставит в военкомат медицинские справки, подтверждающие, что он сломал ногу. Мужчина послушался соцработницу и уже вернулся в Челябинскую область. Он надеется восстановиться после травмы и все же добраться до зоны СВО.

Ранее россиянка отправилась к мужу в зону СВО с младенцем.