Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка отказалась от мужа, собравшегося на СВО, и сдала его в приют для бездомных

Жительница Челябинской области пыталась сдать в приют мужа из-за сломанной ноги
close
Ольга Бахтина/Социальный приют «Дари добро» во «Вконтакте»

Житель Челябинской области, собиравшийся ехать на СВО, сломал ногу и оказался в приюте для бездомных в Екатеринбурге после того, как от него отказалась жена. Об этом пишет kp.ru.

Челябинец Роман заключил контракт с Минобороны и приехал в Екатеринбург в военную часть, откуда должен был отправиться в зону проведения спецоперации. Однако 10 января 39-летний мужчина, находясь на территории военной части, сломал ногу, поскользнувшись на льду. Его отправили в городскую больницу, а на следующий день Роман оказался в социальном приюте «Дари добро». Туда его сдала жена, которая решила не забирать мужа в родной город.

Руководитель приюта Ольга Бахтина говорит, что получила звонок от женщины, которая заявила, что занята маленьким ребенком и «муж ей не нужен». Оказалось, Роман все оставил супруге и даже не взял с собой банковской карты, поэтому вынужденно заночевал в больнице, где ему наложили гипс.

«Я оплатила такси, чтобы он доехал до приюта. Дала кровать, накормила. Контрактник рассказал, что с супругой они знакомы два года, но вместе не жили. Ребенок у них общий, а Роман в роли «воскресного папы». Перед тем как заключить контракт, он переписал половину дома своей матери, с которой у него плохие отношения, а вторую половину – на своего ребенка», — говорит Ольга.

Она уверена в том, что военнослужащие жить в приюте не должны, а Романа могли бы признать дезертиром, если он не предоставит в военкомат медицинские справки, подтверждающие, что он сломал ногу. Мужчина послушался соцработницу и уже вернулся в Челябинскую область. Он надеется восстановиться после травмы и все же добраться до зоны СВО.

Ранее россиянка отправилась к мужу в зону СВО с младенцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами