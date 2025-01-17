Пожар произошел на крупной электростанции в Калифорнии

На крупной электростанции в городе Мосс-Лендинг в Калифорнии произошел пожар. Об этом сообщает департамент по реагированию на ЧС округа Монтерей, передает Los Angeles Times.

В восьми районах округа объявлена эвакуация. Отмечается, что объект, на котором произошел пожар, является одной из крупнейших аккумуляторных электростанций в мире, у нее десятки тысяч литиевых батарей.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости. Как сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб от пожаров в американском штате Калифорния предварительно увеличился до $250–275 млрд.

Ранее Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара.