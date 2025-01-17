Стало известно, сколько россиян завели детям собственную банковскую карту

Пятая часть (21%) россиян завела детям собственную банковскую карту, чтобы они учились распоряжаться собственными средствами, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,4 тыс. человек.

«Понятие «карманные деньги» для ребенка очень важно. Поэтому обязательно нужно давать: на личной детской карте или наличные. А сумма в каждой семье — своя», — отметил участник опроса.

Еще 5% опрошенных признались, что их дети имеют доступ к картам родителей, чтобы они могли что-то купить себе или заказать в интернете. Они добавили, что учат их бдительности, чтобы защитить деньги от мошенников.

При этом 71% респондентов ответили, что не заводят ребенку карту и не дают свою, потому что боятся обмана аферистов. Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое».

Накануне сообщалось, что объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества для обмана несовершеннолетних. Злоумышленники создают в мессенджерах фальшивые аккаунты от имени игровых блогеров и отправляют детям сообщения о внутриигровых покупках по сниженной стоимости. В том случае, если ребенок соглашается, то его просят ввести данные карты родителей или пароль от личного кабинета на маркетплейсе.

Ранее Сбер представил специальные тактильные карты для незрячих людей.