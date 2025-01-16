Сбер представил специальные тактильные карты для незрячих людей

На карте черным цветом нанесена объемная надпись: логотип Сбербанка, три точки (буква Д по Брайлю) и буква Д. /Сбер

Сбер представил специальную дебетовую банковскую карту для незрячих. Тактильную СберКарту можно отличить от любой другой на ощупь, сообщили в пресс-службе компании.

На тактильной СберКарте размещены выпуклый логотип банка и буква Д (дебетовая карта) на кириллице и на Брайле.

В Сбере отметили, что компания предлагает людям с особенностями зрения комплексное решение: тактильные карты, платежные терминалы, ПИН-код на которых можно ввести шрифтом Брайля, а также «говорящие» банкоматы — чтобы снять или внести деньги, узнать баланс, нужно подключить обычные наушники в разъем устройства и следовать аудиоинструкции. Кроме того, приложение СберБанк Онлайн также доступно незрячим, которые используют программы озвучивания экрана.

Старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Артем Алешкин рассказал, что компания стремилась найти решение, которое позволит отличить банковскую карту от небанковской, карту одного банка от карты другого банка, кредитную от дебетовой, вставить карту в банкомат нужной стороной.

«Наши исследования показали, что клиентам с особенностями зрения довольно сложно различать карты, которые одновременно лежат в бумажнике: банковские, транспортные, дисконтные», — констатировал он.

По его словам, Сберу было важно создать удобное решение для незрячих с разным жизненным опытом.

«Для этого мы проводили фокус-группы и много общались с клиентами. Они и подсказали нам правильное решение. Дело в том, что люди, которые не видят с рождения или раннего детства, обычно знают шрифт Брайля, но не знают кириллических букв. И наоборот: люди, утратившие зрение во взрослом возрасте, не всегда могут читать по Брайлю, но понимают выпуклые кириллические буквы, написанные крупно. Мы решили не выбирать и сделать маркировку на двух шрифтах сразу», — пояснил Алешкин.

Он подчеркнул, что такое решение подходит для всех категорий незрячих клиентов и дополняет другие специальные адаптированные для них сервисы Сбера.

Заказать тактильную СберКарту можно бесплатно в мобильном приложении СберБанк Онлайн при выборе карт с индивидуальным дизайном.