Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости детей

Китай расширил кампанию стимулирования рождаемости среди населения. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

Разными способами одиноких людей призывают вступать в брак, а семьи мотивируют на рождение больше одного ребенка. Стимулирующие мероприятия разворачиваются как на местном, так и на национальном уровне.

Местные чиновники звонят замужним женщинам и напрямую их спрашивают, когда они намерены обзавестись детьми. В статье говорится, что некоторых китаянок после этого приглашают для проверки здоровья в женские консультации. Семьям, уже имеющим одного или более детей, выдают специальное пособие на еще рождение детей.

Кроме того, китайские университеты обязали ввести «курсы о браке и любви», ориентированные на одиноких студентов.

В декабре американская газета The Wall Street Journal писала, что к 2035 году Китай может столкнуться с экономической и демографической напряженностью, о чем свидетельствует ситуация в городе Фушунь. Журналисты отметили, что город столкнулся с нехваткой молодежи и растущей долей пожилого населения.

Ранее в Китае решили платить за первый брак с невестой до 35 лет.